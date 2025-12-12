Avellino, CinemaSud: "Dedicare a Giuseppe Pisano il Circolo della Stampa" Speranza: "L'unico che unisce davvero tutti i giornalisti nella stima e nel ricordo"

"Intitolare a Giuseppe Pisano il Circolo della Stampa di Avellino": ecco la proposta di CinemaSud, ufficializzata dal direttore Paolo Speranza in memoria del giornalista e intellettuale irpino. "Lanciamo pubblicamente l'idea di intitolare il Circolo della Stampa a Giuseppe Pisano. - ha affermato Speranza - Sarà la Provincia di Avellino, che gestisce il Circolo, con la famiglia del giornalista così compianto e così amato a definire i dettagli, le modalità e i tempi, ma credo che il nome di Peppino Pisano sia l'unico che unisca davvero nella stima, nel ricordo, nell'ammirazione tutti i giornalisti avellinesi di ieri e di oggi".

Annunciati i vincitori del premio "Stiso"

Nelle scorse ore la prima di diverse proposte di intitolazione a scrittori e intellettuali che si sono impegnati per l'Irpinia e per il Sud di altrettanti luoghi della città di Avellino. Sono stati annunciati anche i vincitori del Premio "Pasquale Stiso". "Siamo alla terza edizione del premio. Vede premiati ogni anno un pittore, un autore o attore, un poeta e c'è un premio alla memoria": ha sottolineato Carlo Tedeschi, genero di Stiso e tra i promotori della manifestazione, in programma a Grottaminarda il prossimo 20 dicembre. Premiati Valeria Vaiano e Paolo Spagnuolo per la sezione Cinema, Sandro Abruzzese e Simona Dolfi per quella Letteratura. Premio alla memoria per Pio Russo Krauss.