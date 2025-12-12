Enjoy Avellino, Festa presenta la lista dei giovani: pronto per tornare sindaco Oggi la presentazione della terza lista a supporto dell'ex sindaco

"Quando io ero sindaco di Avellino queta città era viva, e in questa città si viveva bene e si stava bene. Questo rappresenta un dato inconfutabile. In città in tanti vogliono che torni sindaco e io sono pronto a correre per le prossime comunali". Così Gianluca Festa oltre le liste "Viva" e "Davvero" ha presentato oggi, al circolo della stampa "Enjoy Avellino", la lista composta dai giovani festiani (Francesco Pagliocca, Carmine Persano, Pierluigi Fostacreta, Ivan Cozzolino, Alessia Piliunni e Felice Rausino). Scalda i motori l'ex primo cittadino che spiega: "Voglio anche dire che si tratta dei migliori ragazzi della città, ricchi di competenze e amore per la propria terra". Festa non ha dubbi: La città ha bisogno di tornare ad essere vero riferimento.

Le comunali

Questa è la presentazione della lista Enjoy Avellino a sostegno di Gianluca Festa sindaco, primo esordio di questa avvio di nuova campagna elettorale per le comunali ad Avellino "E direi anche il consolidamento con quella che auspico possa essere la vera sorpresa della prossima campagna elettorale, una lista composta esclusivamente dai giovani di questa città.- spiega Festa. Spesso ho sentito parlare dei nostri giovani, dei nostri ragazzi, ma ancora più spesso li ho visto quasi utilizzare dai partiti e dalle liste come riempi lista.

Giovani protagonisti

"Io voglio concretamente puntare su di loro, sui giovani, dare loro la possibilità di entrare in consiglio comunale, perché ritengo che rappresentino una grande risorsa per la nostra città e voglio anche lanciare un messaggio chiaro a quelli che invece pensano che noi abbiamo solo ragazzacci: con noi ci sono tanti giovani che hanno competenza, testa sulle spalle, hanno voglia di fare e soprattutto amano questa città, a tal punto da aver scelto di mettersi in gioco, di metterci la faccia per far sì che si possa riprendere, dopo una fase obiettivamente di grande difficoltà. Questo rappresenta anche un motivo d'orgoglio. Questo amore che è rinato tra i giovani e che dicono: Avellino rappresenta per me un punto di riferimento."

Le Regionali, il conteggio

"Ovviamente quello che è stato effettuato il conteggio, poi probabilmente insomma vedremo cosa decideranno di fare i colleghi di Benevento, ma no, sicuramente non c'è stata alcuna accelerazione bensì la continuazione del progetto. Tutti sanno che anche nel caso in cui fosse stato eletto sarei dimesso per correre per la carica di sindaco, insomma, non è un segreto. Tutti sanno che la mia priorità è era è e sarà quella di tornare a guidare questa città, anche perché le condizioni in cui l'ho trovata, ovviamente per me, rappresenta una ferita, mi piange il cuore.Vederla così deserta, vederla spenta, non più viva, onestamente per me rappresenta una tristezza e non solo per me, tutti sanno che con me la città ha vissuto anni straordinari e come ho avuto modo di testare in questa campagna elettorale, al di là del fatto che possa risultare simpatico o antipatico, tutti mi hanno riconosciuto una cosa dicendomi: Quando c'eri tu sindaco stavamo bene, la città era viva, il commercio funzionava, c'era economia, c'era entusiasmo, i ragazzi stavano qui, le famiglie passeggiavano, oggi non è più così". Quindi c'è la voglia che io ritorni e che soprattutto ritorni a far sì che Avellino sia protagonista e viva come lo è stata fino a qualche mese fa, qualche anno fa".

La quarta lista

C'è la lista appunto in Enjoy Avellino e poi c'è la quarta lista che raccoglierà invece un po' le professioni, della città, un po' di mondi civici veri, non troppo legati, magari, ad attività amministrative pregresse, ma ad attività sociali, lavorative, professionali. Un pezzo di città che ha deciso di condividere, nuovamente, questa mia esperienza amministrativa perché si rende conto che nel momento in cui la città ha bisogno dei cittadini, c'è bisogno che anche loro si espongano, si ci pentino si impegnino per far sì che Avellino torni a diventare protagonista.