Catanzaro-Avellino, un difensore salterà la sfida: ecco i convocati È la vigilia del match al "Ceravolo" per la sedicesima giornata di campionato

Matteo Marchisano entra nell'elenco degli indisponibili per infortunio in casa Avellino. Lesione muscolare al flessore destro per il difensore. Michele Rigione resta out per scelta tecnica. Ecco i dettagli dal report biancoverde.

I convocati

Portieri: 1 Iannarilli, 30 Daffara

Difensori: 2 Missori, 23 Cagnano, 29 Cancellotti, 44 Simic, 56 Enrici, 63 Fontanarosa, 79 Manzi

Centrocampisti: 6 Palmiero, 8 Gyabuaa, 16 Kumi, 20 Palumbo, 24 Sounas, 39 Besaggio

Attaccanti: 7 Tutino, 9 Patierno, 10 Russo, 14 Biasci, 17 Crespi, 32 Lescano, 33 Panico

Il report

"Marco Armellino sta recuperando dopo una lesione al muscolo soleo di sinistra. Luca D’Andrea è alle prese con il programma post operatorio dopo essersi sottoposto ad intervento chirurgico di sutura del menisco esterno. Andrea Favilli è alle prese con il programma post operatorio dopo essersi sottoposto ad intervento chirurgico di resezione ossea. Roberto Insigne sta seguendo il programma di recupero in seguito alla lesione del muscolo soleo di destra. Matteo Marchisano, in seguito ad un fastidio avvertito in allenamento, ha praticato esami strumentali che hanno evidenziato una lesione muscolare al flessore destro. Alessandro Milani sta seguendo il programma di recupero in seguito alla lesione distrattiva al flessore destro. Pasquale Pane sta seguendo il programma di recupero in seguito alla lesione del muscolo ileopsoas di sinistra".