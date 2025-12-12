Urla nel cuore della notte: "Apri, ti devo uccidere, ti devo dare fuoco..." Chiusa una indagine della Procura di Benevento a carico di un uomo di Carife

Quella notte, urlando e colpendo la porta d'ingresso, ne avrebbe dette di tutti i colori alla persona che stava dormendo all'interno dell'abitazione. Un comportamento racchiuso nell'ipotesi di reato di minaccia aggravata contestata ad un uomo di Carife, un centro della provincia di Avellino che ricade nel circondario del Tribunale di Benevento.

E' finito al centro di una inchiesta del pm Maria Dolores De Gaudio, che ora l'ha conclusa. I fatti risalgono allo scorso 30 agosto: secondo la ricostruzione che ne hanno fatto gli inquirenti, l'indagato, difeso dall'avvocato Michele Ciruolo, avrebbe raggiunto la casa di un sessantenne e gli avrebbe gridato espressioni pesatissime (“Dovete morire,ti devo uccidere, apri, ti devo dare fuoco”) intervallate da frasi pesantemente scurrili.

“Chiama i carabinieri, tanto a me non mi fanno niente”, avrebbe continuato, percuotendo la porta.