Ariano: cede una sponda laterale della discarica di Difesa Grande

Cede una sponda laterale della discarica di Difesa Grande ad Ariano Irpino. La frana per cause ancora tutte da accertare è avvenuta sul versante che guarda a Monteleone di Puglia, lungo una stradina di servizio direzione ex Smae, su cui poggiano le geomembrane impermeabili dell'impianto. Un distacco evidente nella parte bassa, dovuto probabilmente ad infiltrazioni, con una quantità di terreno venuto giù.

A fare per primi la scoperta sono stati gli agricoltori del luogo e in particolare i titolari di un'azienda agricola non molto distante dal luogo in cui è avvenuto il movimento franoso.

Il comitato difesa grande ha informato dell'accaduto le varie autorità competenti. Sollecitato anche l'intervento dell'Arpac per una maggiore rassicurazione al fine di poter scongiurare danni ambientali che al momento non sembra siano stati rilevati.