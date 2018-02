Piano neve: senzatetto al Rubilli. Stop ai mezzi pesanti Dalle 22 di stasera e fino a mezzanotte di martedì divieto ai mezzi pesanti

Domenica in attesa del grande gelo siberiano. Crollo termico dalla giornata di oggi, con abbassamento delle temperature sotto lo zero. La Protezione Civile della Regione Campania, in considerazione dell'arrivo da oggi pomeriggio-sera delle correnti fredde, ha inviato una nota a tutti gli enti competenti per prevenire eventuali disagi. E scattano anche le misure straordinarie per la circolazione.

Previste in alcune zone nevicate fino a quote di pianura che potranno interessare oltre 1.500 km di tratte autostradali in diverse Regioni del Paese. Le autostrade hanno informato gli enti preposti: In particolare, sono attese precipitazioni nevose sull'A1 tra Parma e Firenze e tra Incisa e Chiusi ma anche sull'A14 tra Bologna e Pesaro. Nel corso delle ore pomeridiano-serali le nevicate potrebbero estendersi sull'A14 nel tratto tra Pesaro e Pescara e sull'A1 tra Chiusi e Roma Nord. Lunedì le nevicate potrebbero interessare l'A14 tra Imola e Poggio Imperiale, l'A1 tra Chiusi e Cassino in evoluzione verso l'area di Napoli e la A16 tra Napoli e Candela. Lo comunica Autostrade per l'Italia. Agli automobilisti si ricorda di mettersi in viaggio solo se muniti di pneumatici da neve.

Il piano in Irpinia

In Irpinia predisposto il divieto di circolazione nelle strade extraurbane per i mezzi superiori a 7,5 tonnellate da stasera alle ore 22 fino a mezzanotte di martedì. Lo ha deciso la Prefettura di Avellino, che ha trasmesso la nota a tutti gli enti preposti. Sono esclusi i mezzi di soccorso per persone, di protezione civile e a tutela dell'ambiente, di manutenzione stradale e impegnati in servizi di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti.Ci saranno controlli a tappeto per garantire la sicurezza per la viabilità. La prefettura ha comunicato agli enti interessati di provvedere all'individuazione e predisposizione delle aree di ammassamento dei mezzi per il piano Anti Neve.

I senzatetto al Rubilli

Ad Avellino le unità di polizia locale effettuano pattugliamenti in città alla ricerca dei senzatetto che sono ancora per strada offrendo il trasferimento presso la struttura dei Rubilli di San Tommaso, centro di emergenza aperto da questa sera per accogliere tutti coloro che accetteranno la proposta.

La Protezione civile della Regione Campania raccomanda poi ai Comuni, alle Province e agli Enti gestori della viabilità, di dotarsi per tempo di adeguate scorte di sale o prodotti adatti per il disgelo , al fine di garantire la viabilità, la percorribilità della rete stradale e i collegamenti con le strutture essenziali.

Il quadro meteo nel suo complesso subirà un ulteriore peggioramento a partire da lunedì mattina con un repentino calo delle temperature atmosferiche e percepite, la presenza di venti localmente forti che potranno assumere il carattere di raffiche, precipitazioni nevose anche a quote collinari, soprattutto sui versanti esposti a Nord-est.

Siep