Considerazioni a mente fredda di un elettore Pd L'intervento di Ennio De Rosa stimato medico irpino

Al di là dei media e degli esperti che discettano di tutto e di tutti la prima cosa che emerge è che, nel giorno della disfatta di Renzi, l'ormai ex segretario Pd aveva visto giusto con il referendum per l'abolizione del senato e turno di ballottaggio alla Camera.

In questo modo si sapeva subito chi vinceva con alleanze chiare preelettorali. Invece in Italia (unico paese al mondo) hanno vinto due partiti con visioni diametralmente opposte e a meno di strane e non ipotizzabili alleanze destra M5S , tutti corteggiato più o meno velatamente gli sconfitti.

A mio modesto parere le elezioni le vince chi governa non chi conquista il 32 o il 35% dei voti quindi in tanti rimarranno delusi (nelle democrazie occidentali spesso con il 45% dei voti si sta all'opposizione). Il rosatellum (voluto in primis dal Pd ) è nato per l inciucio, il sottobanco, i caminetti, le trattative, i cambi di casacca ecc tutto quanto di negativo può esserci in politica. Ma tant'è vediamo come va a finire. Due considerazioni finali, la prima un sicuro vincitore delle elezioni è Max D'Alema, voleva distruggere Renzi e ci è riuscito, che poi abbia trascinato anche il Pd nella disfatta conta poco.

È un omaggio al presidente De Mita sempre sulla scena mediatica nazionale con padronanza e argomentazioni politiche valide e attuali. Alla prossima elezione.

Redazione Av