Incidente sul raccordo, code a Solofra: paura in galleria Tamponamento tra auto

Ancora disagi sul raccordo Salerno Avellino. Le code sono chilometriche nel territorio tra Montoro e Solofra. Non c'è pace per il tratto ad alta percorrenza. Da mesi è una vera e propria via Crucis percorrere il collegamento tra i due capoluoghi. La galleria resta il passaggio più rischioso, aperta una sola canna, percorribile a doppio senso di marcia. Tra rallentamenti, divieti e incidenti, superare il valico di Montepergola diventa una scommessa. Oggi il tamponamento tra più veicoli all'imbocco della galleria in direzione Avellino. Ma le code sono lunghissime e i disagi anche in galleria. Il valico è transitabile a doppio di senso di marcia. Superare il luogo del sinistro sta creando molti disagi e rallentamenti per chi viaggia verso Salerno, e anche nel senso opposto. Sul posto gli agenti della Polstrada. I soccorsi sono intervenuti tempestivi e pare non ci siano stati feriti gravi.

