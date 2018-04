Pasqua con la neve a Montevergine: Santuario innevato Fiocchi e freddo in vetta

Magia, candore e freddo artico. Nevica da questa mattina sul Monte Partenio e lo spettacolo offerto dall'Santuario è incantevole. La segnalazione scatta dall'Osservatorio di Montevergine dove con puntuale precisione strumentazioni e tecnici documentano quanto accade in vetta A commento del post che in pochi minuti ha raccimolato tantissimi like e commenti c'è chi si augura che la neve, funzioni da deterrente per quanti puntualmente e ogni anno, raggiungono le vette del Monte Partenio per ic nic senza freni, durante i quali tantissimi rifiuti vengono abbandonati sporcando prati e boschi del Monte di Mamma Schiavona.

Insomma, l'inversione meteo con neve e piogge mentre soffia lo scirocco ha riservato la sorpresa neve sul Monte della Madonna dal Volto nero mentre continuano pioggia e temporali a flagellare la Campania.

Il tutto aspettando il sole che dalle prossime ore dovrebbe fare capolinea in tutta la regione garantendo il progressivo miglioramento del tempo. La Protezione Civile aveva annunciato l'allerta che dovrebbe finire nelle prime ore del pomeriggio di oggi. Arriva il sole e per domani dovrebbero esserci ampie schirite e condizioni generali di buon tempo. Con caldo e sole sono attesi anche in Irpinia tantissimi turisti.

