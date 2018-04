Lo hanno salvato da morte sicura in autostrada E a Melito Irpino, un cane rinvenuto morto in una scatola

Lo hanno salvato da morte sicura, dopo essere stato abbandonato vergognosamente lungo l'autostrada A16 in direzione Bari. Un gesto encomiabile, l'ennesimo quello compiuto dagli agenti della Polstrada di Grottaminarda, nel giorno di Pasqua, dopo aver raccolto la segnalazione di alcuni automobilisti in viaggio, lungo la trafficata arteria.

L'animale avrebbe potuto causare conseguenze anche più gravi alle vetture in transito. L'intervento è stato tempestivo e provvidenziale tanto da meritare un selfie.

Da un bel gesto generoso ad un triste episodio accaduto in Valle Ufita e precisamente nella parte vecchia di Melito Irpino. Una donna di Grottaminarda, casualmente, ha rinvenuto un cane morto all'interno di una scatola. In un primo momento aveva pensato che potesse contenere cuccioli appena nati e abbandonati. "Una scena tristissima, un gesto disumano, non ho avuto il coraggio di fare altro, se non quello di andare via, con il cuore a pezzi."

Ed Ariano Irpino, dopo Stratola ancora un abbandono di cuccioli, segnalato al comando di Polizia Municipale, questa volta nell'area Pip di Camporeale. Un giovane si è prodigato di accudirli ed allertare chi di competenza. Gesti squallidi, da parte di persone evidentemente senza cuore, che continuano purtroppo ad interessare, zone di campagna, piazzole ed isole ecologiche per lo più isolate e prive di video sorveglianza.

Un altro cane invece, investito da un camion è stato tratto in salvo nei giorni scorsi, grazie alla sensibilità umana degli operai dell'Anas che hanno immediatamente allertato, il Comune di Savignano essendo avvenuto l'investimento, lungo la statale 90 delle puglie, nel territorio della Valle del Cervaro, la Polizia Municipale e il servizio veterinario dell'Asl, giunto con un'apposita ambulanza per soccorrere l'animale ferito.

Gianni Vigoroso