Forestazione, il sindacato chiede un confronto urgente Fernando Vecchione, Carlo Ceccarella e Antonio De Lillo scrivono a Gambacorta

"La Provincia di Avellino si sottrae al confronto". E' quanto scrivono in una nota Fai Cisl Irpiniasannio, Flai-Cgil, Uila-Uil Avellino Benevento con Fernando Vecchione, Carlo Ceccarella e Antonio De Lillo.

"Sfuggendo a quelle che sono le normative contrattuali , nonché a quelle che sono definite le migliori pratiche , nonostante le diverse richieste di incontro il Presidente Gambacorta sfugge al confronto in tema di Organizzazione del lavoro , piano di Forestazione 2018 e recepimento Cirl..

Tale atteggiamento, ostile al confronto, non aiuta a mantenere un clima sereno fra i Lavoratori forestali a tempo indeterminato, ai quali non si danno risposte in tema di organizzazione del lavoro , dove pare ci sia in atto una riorganizzazione, ovviamente senza nessun confronto , che nel tempo comporterà sicuramente una lievitazione di spesa.

Stesso scenario si prefigurerà anche con i lavoratori Otd, ai quali ad oggi non è dato sapere la volontà dell’Ente circa la loro riassunzione .

Alla luce di ciò, le scriventi non escludono una autoconvocazione presso la sede dell’Ente per il giorno 27 aprile 2018 alle ore 10 e ogni altra iniziativa possibile per questi casi-

Redazione Av