BigMama: "Sbagliare è umano, fallire è prezioso: l'ambizione muove il mondo" Lo ha detto BigMama dal palco del concertone del 1 maggio al Circo Massimo rivolgendosi ai giovani

"Ragazzi, sbagliare e' umano, fallire e' prezioso. Sara' l'ambizione a muovere il mondo. Credere nei propri sogni salva". Lo ha detto BigMama, la rapper di San Michele di Serino al secolo Marianna Mammone, dal palco del concertone del 1 maggio al Circo Massimo rivolgendosi ai giovani presenti sotto la pioggia che continua a cadere incessantemente. "Non mollare, non ti arrendere, devi farcela a tutti i costi... siamo bombardati da questi messaggi - ha sottolineato la cantante nella sua veste di conduttrice del Concertone - messaggi che ci portano a pensare che i voti debbano essere sempre alti. Siamo figli di questa generazione che ha paura di non farcela. Sbagliare non e' mai qualcosa di umano, la media deve essere altissima. E ogni volta l'errore è rosso e si trasforma in imbarazzo. Ma il fallimento è qualcosa di prezioso, ti fa ragionare" anche "per avere la forza interiore che e' fondamentale - ha proseguito - per andarti a prendere quello che ti spetta. Io lo chiamo desiderio di rivalsa. Sapete quante volte ho fatto concerti e sotto il palco c'erano 15 persone, quante volte ho perso e quante altre volte succedera', anche se speriamo di no. Ma la passione per la musica è più forte di tutti questi giudizi e questo mi ha dato la spinta per continuare" ha concluso BigMama.