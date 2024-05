Grottaminarda, scrutatori: avviso pubblico per reclutare disoccupati e studenti La Commissione elettorale comunale ha stabilito, all'unanimità, di procedere al sorteggio

La Commissione elettorale comunale ha stabilito, all'unanimità, di procedere al sorteggio degli scrutatori in vista delle prossime elezioni europee dell’8 e 9 giugno, tra disoccupati/inoccupati e studenti regolarmente iscritti nell'albo degli scrutatori ed ha approntato un avviso pubblico per raccogliere le adesioni, già in vigore a firma del sindaco Marcantonio Spera, presidente della commissione.

«Poichè alle precedenti tornate elettorali si sono verificate diverse defezioni – spiega il vicesindaco, Michelangelo Bruno, componente della commissione elettorale comunale – ed i seggi sono rimasti momentaneamente sprovvisti di scrutatori, abbiamo pensato di creare le condizioni per effettuare il sorteggio tra persone realmente interessate a fare questa esperienza. E quindi di fare un avviso per raccogliere la disponibilità soprattutto di giovani e di inoccupati che potranno così fare un'esperienza formativa oltre a prendere un piccolo gettone che non guasta. Un ringraziamento a tutti i componenti della commissione elettorale, alla consigliera Marisa Graziano, al consigliere Antonio Vitale ed al sindaco Marcantonio Spera, per aver avallato questa proposta».

L'avviso pubblico per la nomina degli scrutatori è dunque rivolto a disoccupati/inoccupati iscritti presso il centro territoriale per l'Impiego e agli studenti, a condizione che siano regolarmente iscritti nel vigente albo degli scrutatori. Il requisito della disoccupazione/inoccupazione, dovrà essere posseduto alla data di presentazione della domanda.

Per beneficiare di tale priorità gli aspiranti dovranno presentare domanda alla commissione elettorale comunale, compilata come da modulo allegato all'avviso e disponibile presso l'ufficio elettorale o scaricabile dal sito web del comune https://comune.grottaminarda.av.it/it/news/scrutatori-avviso-pubblico-della-commissione-elettorale-per-reclutare-disoccupati-e-studenti?type=1 (non saranno ritenute valide le dichiarazioni presentate su modello diverso da quello pubblicato sul sito del Comune o prive dell’indicazione dei dati richiesti e/o mancanti della firma autografa).

La domanda, redatta in carta semplice e firmata dall'interessato, dovrà essere presentata, a pena di esclusione, entro e non oltre il giorno 14 maggio 2024.