Sport, salute e prevenzione: Clinica Montevergine il top Il villaggio della salute ospiterà le eccellenze campane in sanità.

La clinica Montevergine in prima linea a Napoli il 5 e 6 maggio per la manifestazione Tennis e Friends. Il villaggio della salute ospiterà le eccellenze campane in sanità.

Il progetto è stato presentato, durante una conferenza stampa che si è tenuta a Napoli presso il tennis club, a cui hanno partecipato le madrine dell’evento, Maria Grazia Cucinotta e Veronica Maya. Nel villaggio della prevenzione, che sarà allestito nella zona pedonale di via Caracciolo, con il patrocinio del Ministero della Salute, ci saranno otto ambiti di riferimento, cinquantacinque postazioni mediche di cui trentadue diagnostiche e venticinque ecografiche.

La clinica Montevergine sarà l’unica eccellenza del cuore ad essere presente, per l’occasione è stato allestito un truck che conterrà 4 ambulatori e verranno effettuate visite cardiologiche, elettrocardiogramma ed ecocardiogramma e verrà redatta la carta del rischio clinico per ciascun paziente. Prevista una grande affluenza di pubblico, considerato che la manifestazione, che da sette anni si svolge presso il Foro Italico di Roma, ha fatto registrare oltre 40 mila presenze con quasi 14 mila check up gratuiti.

A spiegare durante la conferenza stampa tenutasi a Napoli, le modalità della partecipazione di Montevergine, il vice presidente del gruppo GVM il dott. Giuseppe Speziale. Appuntamento dunque a Napoli il 5 e il 6 maggio con la Clinica Montevergine per continuare a diffondere la cultura della prevenzione.

Redazione Av