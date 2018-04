"I Cammini della Via Francigena del Sud" Appuntamento a Greci e Montaguto

Tutto pronto per la doppia tappa dell’evento itinerante “I Cammini della Via Francigena del Sud”, promosso dal Comune di Casalbore e co-finanziato dalla Regione Campania nell’ambito del Poc Campania 2014-2020 Linea Strategica 2.4 “Rigenerazione urbana, politiche per il turismo e cultura”.

Si comincia domenica 29 aprile presso il Comune di Greci, unica comunità arbëreshë della nostra regione, a partire dalle ore 9,30, con la passeggiata di trekking urbano con partenza dal piazzale antistante la Madonna del Caroseno.

Sarà possibile visitare il Centro Storico con la Chiesa di San Bartolomeo, il Rione Breggo, Palazzo Lusi-Museo e Palazzo Caccese. Previsto anche un percorso alternativo con visita alla Mnemoteca e Palazzo Lusi. La passeggiata si concluderà a Palazzo Caccese, dove i convenuti potranno partecipare ad un laboratorio di degustazione guidata dedicato alla preparazione del “buke a ziar”, pan cotto con le verdure, piatto tipico della tradizione albanese. A seguire sarà possibile visitare gli stand espositivi di aziende locali e assistere allo spettacolo musicale a cura del Gruppo Folk “Katundi Jone” che si esibirà in canti e balli anch’essi appartenenti alla tradizione albanese. Al termine dell’evento sarà possibile pranzare, con menù convenzionati, a cura dei Ristoranti Pizzeria Tajuri (per info e prenotazioni 3470534998) e DiVino Roberto (per info e prenotazioni 3927360870).

L’evento itinerante “I Cammini della Via Francigena del Sud” proseguirà, martedì 1° maggio, presso il Comune di Montaguto, nel cuore della Valle del Cervaro.

Alle ore 09,30, vi sarà l’inizio passeggiata di trekking con partenza da località “Madonnina”, visita al bosco e visita guidata al centro storico con sosta ristoro in località Sorgenti. Presso la Villa Comunale sarà possibile, poi, visitare gli stand espositivi di gastronomia e artigianato locale e partecipare al laboratorio di degustazione guidata con la partecipazione dello Chef Peppe Zullo. A completare il tutto l’allegria musicale del Gruppo Folk Skaria.

Due appuntamenti da non perdere per scoprire, passeggiando, le bontà e le bellezze di un imperdibile angolo della verde irpinia.

