Blatte nelle aule, chiude l'asilo. Si riapre lunedì Deblattizzazione già avviata stamattina, ieri la chiusura

Blatte nelle classi, chiude l'asilo nido comunale di via Morelli e SIlvati. Già stamattina è partita la deblattizzazione nei locali. Sono 40 i bimbi accolti nell'asilo nido, che per qualche giorno resteranno a casa per consentire i lavori. Ma lunedì la struttura aprirà regolarmente lunedì. Si tratta dell'asilo «Carmina Cianciaruso D’Adamo» e l’annesso asilo del Piano di zona sociale in via Morelli e Silvati ad Avellino. Ieri è stata emessa l’ordinanza d’urgenza - «dettata dall’esigenza di salvaguardia dell’igiene e della salute pubblica» - che e` stata disposta dal sindaco Paolo Foti su segnalazione dell’ufficio sanitario amministrativo di Piazza del Popolo. Via gli insetti dunque prima di riaprire ai piccini.

«Un brutto episodio. Un avvenimento molto spiacevole, ma nessun allarme sanitario», spiega l'assessore alla Cultura e alla Pubblica istruzione del Comune di Avellino, Bruno Gambardella, per tranquillizzare i cittadini. «Ci siamo attivati in tempi strettissimi. Non si devono creare inutili tensioni». Tutta colpa dell'arrivo del caldo. Gli insetti sono stati avvistati in molti punti della città.

