Avellino: ecco il Trastevere, prove generali verso i playoff Alle 17 l'ultimo test al "Partenio-Lombardi" per i biancoverdi verso gli spareggi promozione

A una settimana dall'esordio nei playoff, a partire dalle 17, sarà ultimo test per l'Avellino con il Trastevere al "Partenio-Lombardi". L'allenamento congiunto, così definito dal club biancoverde nella presentazione dell'ultima fase di preparazione nella post-season, garantirà nuove valutazioni allo staff tecnico. Ieri una seduta pomeridiana, oggi l'amichevole con i capitolini, domani una giornata di riposo con giovedì indicato come il via alla settimana tipo pre-gara.

Martedì 21 il primo match negli spareggi promozione

Dopo diversi giorni vissuti con i tifosi in tribuna Montevergine, con il triplice fischio al termine del test con il Trastevere l'impianto sportivo di contrada Zoccolari tornerà off-limits per la ricerca della massima concentrazione e per lo sviluppo degli ultimi dettagli tattici tra la continuità del 3-5-2 e la novità rappresentata dal 4-3-1-2, provato in alcune soluzioni. L'Avellino entrerà nel vivo del cammino playoff per quanto l'avversario sia ancora un'incognita. Solo domenica mattina, con il sorteggio a Firenze, i lupi scopriranno la formazione con cui scenderanno in campo in trasferta per l'andata dei quarti di finale promozione (secondo turno della fase nazionale) martedì 21 con il ritorno in programma sabato 25.