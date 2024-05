Meteo: in Irpinia in arrivo sabbia dal Sahara e torna il caldo anomalo In Irpinia cambia il meteo: le previsioni e le foto dall'osservatorio di Montevergine

Non solo caldo, in arrivo anche la sabbia del deserto. Risaliranno le temperature da domani anche in Irpinia. Lo annunciano gli esperti dell'Osservatorio di Montevergine. che spiegano: "Da domani, il Partenio sarà interessato da un flusso di aria calda proveniente da meridione, che porterà con sé grandi quantità di polvere desertica. Le temperature saranno, per alcuni giorni, al di sopra delle medie".

La polvere del deserto tornerà a far visita in Italia lo farà proprio durante la prossima settimana, in concomitanza col ritorno delle correnti calde subtropicali. La previsione è ormai confermata e il responsabile di tutto questo sarà una profonda depressione che tenderà a instaurarsi sull’Europa occidentale, che sarà la diretta responsabile anche del maltempo sul Nord Italia.

Questa depressione richiamerà aria molto più calda dalla Tunisia e Libia, oltre che vaste nubi di polvere desertica destinate a sorvolare tutto il centro-sud della nostra penisola. Insomma, non solo farà più caldo del solito nel corso della prossima settimana, ma avremo anche a che fare con ventilazione di ostro e di scirocco e anche cieli più sporchi e più lattiginosi.