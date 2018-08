Mrabella. A rischio Tirata del Carro. "Si affossa tradizione" La nota

«La grande Tirata del Carro di Mirabella sfuma giorno dopo giorno facendo concretizzare il vero incubo per tutti i fedeli e i Mirabellani». Così i referenti dell'associazione il Carro in una nota stampa. «Una notizia quella di ieri che ha spiazzato tutti, nel vero senso della parola. Anche la minoranza consiliare del comune Irpino ha rassegnato le sue dimissioni. Quella minoranza che ha votato la sfiducia al sindaco. Il voto sul bilancio parlava chiaro, perchè allora rassegnare anche le dimissioni? Perchè tutto questo accanimento contro la comunità? Perchè avvalorare ancora di più la tesi del complotto contro il paese e contro la tirata? Si vuole usare, come ormai ogni anno la tirata per scopi politici?!». Tanta amarezza nella nota divulgata per allertare la pubblica opinione sul concreto rischio di vedere saltare una delle manifestazioni più acclamate e note di Irpinia.

«Ovviamente ci aspettiamo una risposta dai dimissionari consiglieri: perchè volete uccidere un cadavere? Il carro versa in condizioni pietose, con questo atteggiamento state definitivamente affossando una tradizione che concorre per ricevere il patrocinio dell’Unesco».