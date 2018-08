Serenata sotto casa della sposa: «Carmen, ti amerò sempre» Pratola Serra. Una corteo e poi una serenata speciale di Andrea sotto casa della sua Carmen.

di AnFan

Una serenata sotto la casa della promessa sposa come nella più romantica delle fiabe. Ma i protagonisti della storia sono reali e abitano in Irpinia: nel comune di Pratola Serra. Questa sera, Andrea Oliva, accompagnato da alcuni amici e da alcuni musicisti, si è recato sotto la casa della sua principessa, Carmen Urciuoli. Per dichiararle, ancora una volta, il suo immenso amore. Non sono mancati i fuochi d'artificio: “100 stelline” accese con l'augurio di altrettanti anni di amore e devozione per i due futuri sposi. Il matrimonio si terrà domani.

Non è mancato un riferimento alla fede per San Paolino, al quale Andrea è devotissimo. Il Santo infatti non l'ha mai lasciato solo: più di un angelo custode. E oggi lui ha voluto ricambiare dedicando a San Paolino un inno. La banda intanto ha suonato ventidue canzoni, molte delle quali sono colonne intramontabili per generazioni di italiani: da “Notti Magiche”, passando per l'allegra “Bandiera Gialla”, e non poteva certo mancare «Carmela è una bambola».

Prima che il corteo si mettesse in marcia, il cantante della fanfara ha richiamato l'attenzione dei presenti leggendo una lettera: «Questa serenata è di quelle che ho sempre sognato, grazie anche agli amici di Nola: Alessandro, Felice e Franco, e a tutti quanti voi». Per chi non lo sapesse, alcuni già conoscono il mio amore forte, intenso e profondo per la Festa dei Gigli di Nola. Ho una forte devozione anche per San Paolino (santo al quale sono dedicati i Gigli): io e Carmen ci siamo affidati a lui durante le mie vicissitudini. Lo abbiamo pregato sempre. San Paolino ci ha ascoltati, ci ha dato la forza e la speranza. Ci ha insegnato a stringere i pugni dicendo: «Io sto ccà». E stasera voglio onorarlo, ringraziarlo e omaggiarlo così...»

Parole seguito da un fragoroso applauso. E l'augurio di tutti i presenti a Carmen e Andrea per uno splendido lieto fine. Lo sposo ha voluto ringraziare i compari di anello, Angela e Michele, sua zia Rosanna e Fortuna. La redazione di Ottopagine.it augura agli sposi ogni bene.