Mail Boxes Etc di Solofra ricerca venditore-venditrice Il centro MBE ricerca commerciali anche senza esperienza lavorativa

Di seguito l'annuncio del centro servizi:

"Cerchiamo giovani commerciali ambosesso anche senza esperienza nella vendita di prodotti e servizi, ma con predisposizione per la comunicazione per l'acquisizione di nuovi clienti. La figura sarà impegnata sia in sede che sul territorio e pertanto è necessario essere in possesso della patente di guida.

La strategia aziendale prevede l'inserimento di dette figure, previa formazione aziendale"

Se seriamente interessati inviateci vostro cv alla mail: mbe531@mbe.it