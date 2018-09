Atripalda, scomparso nel nulla da 40 giorni. E' giallo Il caso di Michele Sorrentino a Chi l'ha Visto?

di Siep

E’ scomparso nel nulla da 40 giorni. 40 giorni di buio, ricerche disperate, apprensione dei familiari. E tornano le telecamere di «Chi l’ha Visto?» in città per la scomparsa di Michele Sorrentino. Nella piazza della cittadina sulle rive del sabato le riprese dalla troupe per la puntata, che andrà in onda mercoledì sera. I familiari aspettano notizie in via Melfi. Michele è scomparso la mattina del 31 luglio. Da allora nessuna notizia. L’uomo è partito con la sua Alfa Romeo 147 di colore nero, targa DB666TJ, alla volta di Treviso, per sostenere un colloquio di lavoro e, da allora, non si sono avute più notizie. I familiari hanno chiesto aiuto alla redazione della nota trasmissione per divulgare la notizia, la foto di Michele, ottenere aiuto magari di chi potrebbe averlo avvistato. Michele, 45 anni vive in città con la compagna e i loro due figli.

La sera del 31 luglio ha contattato la compagna per avvisarla del suo arrivo. Da allora il buio fitto. L’uomo è partito con documenti e cambi di abito per la trasferta. Il suo cellulare da quella sera risulta spento. Al momento della scomparsa indossava una polo grigia e un paio di jeans, una valigia bordoeux è uno zaino di colore grigio. Michele è originario di Torre del Greco, ha 45 anni, è alto 1,70 m, ha i capelli castani brizzolati.

Tra i segni particolari, il naso deviato e il nome «Vincenzo» tatuato sul braccio destro.