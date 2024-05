Catania-Avellino 1-0, D'Ausilio: "Testa subito a sabato, saremo pronti" Il commento della mezzala biancoverde dopo il ko nel match d'andata dei quarti di finale

"Sapevamo delle difficoltà per il ritorno in campo dopo tanti giorni e per il valore dell'avversario, ma ora giocheremo in casa e speriamo nello stesso clima vissuto qui a Catania". Così Michele D'Ausilio si è espresso al termine di Catania-Avellino 1-0: "Loro sono stati compatti e sapevano che se avessero perso oggi sarebbe stato un brutto colpo. - ha spiegato la mezzala biancoverde - Sabato toccherà la risposta da parte nostra. Il clima del "Massimino"? Fa parte del calcio ed è quello tipico del girone C. Il Catania è cambiato rispetto al campionato e si è visto nei 90 minuti, ora dobbiamo pensare al match di ritorno. Non c'è molto tempo per preparare la gara di sabato, ma saremo pronti. Il "Partenio-Lombardi" dovrà essere il nostro dodicesimo uomo e noi vogliamo regalare una gioia ai nostri tifosi".