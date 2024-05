Catania-Avellino: ecco le formazioni ufficiali Primo match nei playoff per i lupi: le scelte di Zeoli e Pazienza

Tutto pronto per il calcio d'inizio del match Catania-Avellino, esordio per i lupi nei playoff dopo una lunga attesa garantita dal secondo posto nel girone C e Pazienza punta sul classico 3-5-2 con Sgarbi preferito a Gori per far coppia con Patierno: undici titolare con Ghidotti in porta, linea difensiva composta da Cancellotti, Cionek e Frascatore, sulle fasce Ricciardi a destra e Liotti a sinistra, a centrocampo Armellino con De Cristofaro e D'Ausilio, in attacco Sgarbi e Patierno. Modulo speculare per il Catania: 3-5-2 con Furlan tra i pali e con Monaco, Quaini e Castellini in difesa, a centrocampo Zammarini, Welbeck e Tello con Cicerelli e Bouah esterni, in attacco Di Carmine e Cianci con Chiricò in panchina.

Serie C - Playoff

Secondo turno fase nazionale - Andata

Quarti di Finale

Catania-Avellino

Catania (3-5-2): Furlan; Monaco, Quaini, Castellini; Bouah, Tello, Welbeck, Zammarini, Cicerelli; Di Carmine, Cianci. All. Zeoli. A disp. Albertoni, Donato, Kontek, Celli, Rapisarda, Chiarella, Ndoj, Sturaro, Haveri, Marsura, Chiricò, Costantino

Avellino (3-5-2): Ghidotti; Cancellotti, Cionek, Frascatore; Ricciardi, De Cristofaro, Armellino, D'Ausilio, Liotti; Patierno, Sgarbi. All. Pazienza. A disp. Pane, Pizzella, Rigione, Mulè, Llano, L. Varela, Palmiero, Pezzella, Rocca, Dall'Oglio, Tito, Russo, Tozaj, Gori, Marconi

Arbitro: Crezzini

Assistenti: Zezza e Consonni

Quarto ufficiale: Turrini

VAR e AVAR: Maggioni e Gariglio