Lavori, domani chiude la galleria di Solofra. Disagi in vista Sul raccordo ritocchi alla viabilità. Si parte con i lavori per la sicurezza

di Simonetta Ieppariello

Partiranno da domani, lunedì 10 settembre, i lavori di manutenzione all’interno della galleria Montepergola, nel territorio di Solofra. Disagi in vista lungo il Raccordo autostradale 2 che collega Avellino a Salerno, per gli automobilisti. Restringimenti e viabilità alternativa sono stati definiti in Prefettura. Si tratta di interventi rinviati lo scorso 3 luglio. Troppo complicato chiudere in concomitanza con l'aumento del traffico per le vacanze. Predisposti lavori necessari che interesseranno le volte dei due tunnel di Solofra e "consisteranno principalmente in consolidamenti ed installazione di reti". Lavori che, tuttavia, richiederanno una chiusura parziale al traffico veicolare, optando per la circolazione a doppio senso di marcia prima nella galleria sud e poi in quella nord "con limitazioni di massa per i mezzi pesanti nella canna libera dai lavori".

A partire dalle ore 7:30 del 10 settembre e fino alle ore 6:00 del 13 settembre sarà attivo un restringimento di carreggiata in direzione sud, tra il km 30,441 e il km 8,135 e, in direzione nord tra il km 8,429 e il km 30,441.

Martedì 11 e mercoledì 12 settembre, nella fascia oraria notturna compresa tra le ore 22_00 e le ore 6:00 del giorno successivo, sarà disposta la chiusura di entrambe le carreggiate tra il km 23,500 (svincolo di Serino) e il km 20,000 (svincolo di Solofra) con contestuale deviazione del traffico veicolare sulla viabilità locale.

A partire dalle ore 6:00 del 13 settembre e fino alle ore 16:00 del 12 ottobre 2018 sarà in vigore la chiusura della carreggiata nord e l’istituzione del doppio senso di circolazione sulla carreggiata sud tra il km 22,800 e il km 20, 200.

Infine, a partire dalle ore 6:00 del 13 settembre e fino alle ore 16:00 del 12 ottobre, in entrambe le direzioni, nel tratto compreso tra il km 23,500 e il km 20,000, sarà in vigore il divieto di transito ai veicoli con massa superiore alle 7,5 tonnellate non adibiti al trasporto di persone nonché a tutti i veicoli che trasportano prodotti esplosivi e facilmente infiammabili.