Acqua non conforme. Chiuso il fontanino di viale Italia Il comune predispone la chiusura ad horas

Il Comune di Avellino ha ordinato all’Alto Calore con un’ ordinanza firmata dal Sindaco, di chiudere il fontanino pubblico di Viale Italia . Dopo le analisi dell’Arpac sono risultati parametri microbiologici non a norma e pertanto l’acqua erogata non risulta essere idonea al consumo umano oltre che pericolosa per la salute. Ecco il testo integrale del provvedimento diramato dagli uffici di Piazza del Popolo.