Piazza Kennedy, via il terminal dei bus: si va a campo Genova Stamane verifiche e sopralluogo

di Simonetta Ieppariello

Sopralluogo decisivo questa mattina per delocalizzare il terminal degli autobus da piazza Piazza Macello. Le verifiche si sono tenute alla presenza del Comandante Arvonio, dell’Assessore De Marco, De Sio e Boccalone: martedì la definizione dell’intesa che fisserà il capolinea nello slargo a ridosso della Curva Nord del Partenio-Lombardi. A fine ottobre, inizio novembre il nuovo dispositivo sarà operativo. Un intervento mirato per abbassare sensibilmente i livelli di Pm 10 nell'aria. Gli sformanenti dei primi mesi dell'anno avevano già acceso la spia rossa dell'amministrazione sul da farsi.

«Stiamo lavorando assiduamente per rendere più vivibile Piazza Kennedy. Un passo in avanti decisivo sarà lo spostamento del Terminal dei bus. Questo non comporterà nessun disagio per i viaggiatori, visto che nell'ex Piazza Macello ci saranno comunque delle fermate. In altre parole, i mezzi potranno entrare ed uscire. La differenza sostanziale è che non ci sarà nessuno stazionamento degli autobus. Questo comporterà di sicuro vantaggi enormi per l'ambiente e per l'aria che si respira nella zona». Spiega il sindaco Vincenzo Ciampi in un post su facebook.

«L'assessore alla Mobilità, Rosario De Marco, sta lavorando di concerto con l'amministratore unico dell'Air e con il comandante dei vigili urbani per trovare la zona giusta dove collocare il Terminal.

Campo Genova, area comunale alle spalle della Curva Nord dello stadio Partenio, potrebbe essere una valida opzione. Ma ci sono ancora delle valutazioni tecniche da fare, quindi sono necessari ulteriori approfondimenti che saranno effettuati di sicuro la settimana prossima. Abbiamo intenzione di contemperare tutte le esigenze, quella ambientale ed il diritto alla mobilità urbana, dunque è utile lavorare in modo serio e scrupoloso».