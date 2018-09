Lutto ad Avellino: «Ciao Giuseppe, eri l'anima del Movimento» Giuseppe Ciampitti è stato candidato al consiglio comunale con l'attuale sindaco, Vincenzo Ciampi

Lutto ad Avellino per la morte di Giuseppe Ciampitti, storico attivista e sostenitore del Movimento Cinque Stelle, candidato come consigliere per il sindaco, Vincenzo Ciampi, e già nella lista del M5S durante le amministrative del 2013. Ciampitti si è spento all'età di 70anni. Dopo essersi diplomato al Liceo Artistico, e aver seguito gli studi di Geometra, si è perfezionato anche presso l'Ente Nazionale Prevenzione Infortuni.

Prima di scendere in politica si è occupato di Commercio, Artigianato e del settore edile. La sua avventura coi cinque stelle è iniziata nel 2007 quando si è avvicinato all'universo dei Meetup. Giuseppe era uno che credeva davvero nello spirito di cambiamento alla base del M5S e scriveva: «Spero che Avellino torni a essere il luogo ideale in cui i miei nipoti possano crescere insieme ai loro nonni e costruire qui il loro futuro" ha scritto nella sua sua candidatura».

Sono già centinaia i messaggi di cordoglio arrivati alla famiglia, molti via Facebook. E non sono mancati quelli delle istituzioni. A partire proprio dal sindaco, Vincenzo Ciampi, che scrive: «Carissimo Giuseppe, in questo momento di immenso dolore, voglio ricordarti così sorridente e sempre impegnato per la tua città. Sei stato un attivista convinto da cui ho appreso molto. Un forte abbraccio alla moglie Dianora Marini, alle figlie e alla famiglia tutta».

Frasi alle quali si aggiungono quelle della deputata grillina, Maria Pallini, che su una foto in compagnia di Giuseppe dice: «Stanotte ci ha lasciati Giuseppe. Un attivista del meetup di Avellino, un uomo sempre disponibile, sempre presente e sempre pronto a dare una mano. Ti ricorderò come la persona che mi accolse la prima volta che arrivai in riunione. Sappi che le tue morali quando qualche volta abbiamo litigato mi sono servite in questi anni. Fai buon viaggio, non ti dimenticheremo mai».

Ai messaggi di commiato si accoda anche il consigliere di Avellino, l'avvocato Vincenzo Laudonia, che scrive: «Voglio ricordarti così operativo nel nostro info point a di Via Francesco Tedesco». Gli fa eco lo storico compagno di Meetup, Antonio Clemente Oliviero: «Caro Giuseppe, hai incarnato in questi anni il vero spirito del Meetup fatto di partecipazione, condivisione ed inclusione. Il tuo impegno civico è stato e sarà lezione di vita per noi tutti. Sei stato il più saggio, il più combattivo...un leone per coraggio e autorevolezza. Tutti gli attivisti del Meetup Avellino e della provincia intera si stringono attorno alla moglie Dianora, alle figlie e a tutta la famiglia. Ci mancherai tanto Giuseppe, ma noi faremo di tutto per non disperdere i tuoi insegnamenti. Riposa in pace».