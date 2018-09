Documenti storici di Avellino abbandonati nel Mercatone Atti che risalgono anche al 1943. E che rappresentano la storia della città.

La storia della città di Avellino lasciata ad ammuffire fra incuria, topi e sporcizia. Nel ventre dell’ex Mercatone in via Ferriera. In un locale della struttura abbandonata sono accatastati documenti storici: atti dal 1943 al 1985, non più utili a livello amministrativo ma dal grande valore storico. La documentazione è depositata in quello che un tempo era un deposito mezzi per la polizia municipale. Ad accendere l’attenzione su questo tesoro di Avellino dimenticato, Andrea Massaro. Stamattina lo storico, Andrea Massaro, ha fatto da guida a una delegazione comunale (con gli assessori Rita Sciscio e Massimo Mingarelli. E dal consigliere comunale, Ettore Iacovacci. Già in passato la consigliera Adriana Percopo aveva raccolto l’invita dell’archivista Andrea Massaro.