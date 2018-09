X Factor: Avellino tifa per Pierfrancesco. Si va ai Bootcamp Il 22enne Criscitiello ha superato con gran successo le Audizioni di X-Factor 12

di Siep

Sale la febbre di X Factor scatta ad Avellino. L’Irpinia tifa per Pierfrancesco Criscitiello ha 22 anni, è nato nel 1996 ad Avellino e ha superato con gran successo le Audizioni del celebre talten X-Factor 12.

E' salito sul palco armato del proprio talento e della sua chitarra. Una voce incredibile, la sua, che ha già conquistato la platea avellinese. Bellissimo e pieno di talento Pierfrancesco Criscitiello ha una marcia in più. Il tono, il timbro della sua voce ha conquistato pubblica e giudici. (foto fonte instagram)

“Can I Be Him”, di James Arthur, che ha proposto anche sul suo canale YouTube.L’Irpinia scalda i motori per sostenere il suo Piero ai Bootcamp.

Attivo su Instagram come tutti i ragazzi della sua età, vanta già 8mila follower circa. Sul web si parla di lui ora, con il video della sua esibizione che sta facendo il giro, ottenendo consensi, così come in studio. Standing ovation per questo giovane talento. Manuel Agnelli, il frontman degli Afterhours ha commentato: “Ormai è dall’anno scorso che sento ragazzini con la chitarra, che fanno questo tipo di cose. Ne ho fin sopra le p***e sinceramente. (...) Questo tipo di cose mi ha saturato e penso faccia male reiterare questo movimento, che non ha prodotto nulla in Italia. Tu però sei troppo bravo”.

Commovente il messaggio di un utente social che annota:

«Pierfrancesco Criscitiello, armato del suo timbro. Ha 22 anni Pierfrancesco Criscitiello e una chitarra come tanti. Sguardi distratti da parte dei giudici, soprattutto di Manuel Agnelli, per uno strumento che difficilmente consente di allontanarsi dal percorso già tracciato da moltissimi altri. Il brano è “Can I be Him”, di James Arthur, con il 22enne che decide di mostrare di non essere un semplice ragazzo come tanti, salito sul palco per celarsi dietro una bastevole mediocrità. Il suo timbro è molto ricercato e, superati i brividi di terrore per il giudizio di Agnelli, si becca quattro sì validi per i Bootcamp».