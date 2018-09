Consigliera di Parità:Gambacorta nomina De Angelis e Franciosa Approvato il provvedimento

Il presidente della Provincia, Domenico Gambacorta, ha designato con proprio provvedimento la Consigliera di Parità effettiva e la Consigliera di Parità supplente.

L’atto è stato adottato a seguito della selezione pubblica, il cui è avviso è stato approvato lo scorso 19 giugno.

Per il ruolo di Consigliera di Parità effettiva è stata nominata l’avvocato Antonietta De Angelis, già reggente dell’ufficio; per quello di Consigliera di Parità supplente è stata indicata la dottoressa Giuliana Franciosa.

Le due candidature sono state ritenute idonee a seguito della preliminare verifica della Commissione, considerati i requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normative sulla parità e pari opportunità nonché di mercato del lavoro previsti dalla legge e dal bando.

Antonietta De Angelis, avvocato cassazionista, da anni impegnata nelle tematiche di parità di genere, sia come avvocato che come Consigliera di Parità supplente della Provincia di Avellino. Presso l'Ufficio della Consigliera di Parità ha seguito casi di discriminazione di genere sui luoghi di lavoro ottenendo la risoluzione di controversie che riguardavano donne discriminate in quanto donne e lavoratrici madri. In via istituzionale ha curato il rapporto con gli Enti pubblici e con i riferimenti territoriali, al fine di dare attuazione alla normativa posta a tutela delle donne e contro le discriminazioni di genere. Componente della Commissione Pari Opportunità della Regione Campani, il suo impegno come avvocato prosegue nei centri antiviolenza a favore delle donne e dei minori vittime di violenza.

Giuliana Franciosa, ricercatrice INAPP (Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche), si occupa da anni di dinamiche del mercato del lavoro e della parità di genere. Oggi presso la Struttura metodologie e strumenti per le competenze e le transizioni dell’Inapp. Dal marzo del 2008 al 2013 è stata la Coordinatrice del progetto Pro.P - Programma per il sostegno e lo sviluppo dei percorsi integrati di inserimento socio – lavorativi dei soggetti con disturbo psichico. Nel 2008 è stata indicata quale Responsabile del Centro Eurogudance Italy (Isfol). Ha ricoperto l’incarico di Coordinatrice del Centro Nazionale per le Reti Europee dell’Isfol. Delegata per il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per il progetto ELGPN (European Lifelong Guidance Policy Network), per la definizione delle politiche di orientamento in gruppi di lavoro internazionali. Ha partecipato alla redazione e cura di svariati articoli e pubblicazioni. Ha collaborato, nel 2016, con la Fondazione Guido Dorso per la realizzazione della pubblicazione “Idee per lo sviluppo per l’Irpinia”. Negli anni 2012/2013 ha ricoperto l’incarico di assessore al Comune di Ariano Irpino con le deleghe alla Pubblica Istruzione, ai Lavori Pubblici, al Turismo e al Centro Storico.

Redazione Av