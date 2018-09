Amdos: visite gratuite a Mercogliano. "La prevenzione è vita" Un successo le giornate della prevenzione con Iannace, Quattrocchi e Mocerino

Dopo le grandi emozioni della Quinta Camminata Rosa, un’altra giornata di prevenzione si è svolta con successo ieri a Capriglia Irpina. Ad organizzare gli ambulatori, l’Amdos Mercogliano, presso il Centro di aggregazione San Felice.

I senologi Carlo Iannace e Danilo Palmieri, il dentista Emanuele Quattrocchi e l’audioprotesista Romina Mocerino dello studio medico dottor Nicola Topo, hanno effettuato le visite di prevenzione gratuite.

A loro vanno i ringraziamenti dell’Amdos Mercogliano per l’operato che continuano a svolgere costantemente. Unitamente a quelli per le tante persone che si avvicinano per la prima volta alla prevenzione e per chi continua a seguirci.

Grazie al comune di Capriglia e al sindaco Nunziante Picariello per l’accoglienza, alla Misericordia di Capriglia “Anna Tavino”, all’Avis e alle ragazze di Cura Te Stesso per la collaborazione.

Per i prossimi appuntamenti infrasettimanali e domenicali con la prevenzione delle Amdos e Amos irpine è possibile seguire il calendario sulla pagina Facebook Amdos Campania.