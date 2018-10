Rubano portafogli al mercato e vanno a comprarsi un Iphone Il caso ad Avellino

I Carabinieri di Ospedaletto d’Alpinolo hanno denunciato tre donne di Napoli, ritenute responsabili dell’utilizzo fraudolento di documenti personali e carta di credito provento di furto.

L'indagine è partita dopo la denuncia del furto di un portafoglio perpetrato da ignoti ad Avellino, durante il mercato settimanale.

Oltre a documenti e denaro contante, il portafoglio conteneva una carta di credito ed una carta prepagata con il codice segreto incautamente custodito insieme alla stessa.

Grazie alla tempestiva attività sviluppata dai Carabinieri, estrinsecatasi attraverso l’acquisizione di utili informazioni nonché lo sviluppo delle immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza del capoluogo irpino, si è giunti all’identificazione delle presunte responsabili che in Avellino, utilizzando indebitamente i documenti personali e le tessere, avevano effettuato svariati acquisti (tra cui due Iphone di ultima generazione nonché profumi e cosmetici per circa 400 euro) e prelevato di contante per 750 euro presso uno sportello ATM.

Alla luce delle evidenze emerse, per le predette, già gravate da svariati precedenti di polizia, è scattata la denuncia .