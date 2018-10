Notte movimentata a Sturno e Montecalvo Un tir rubato e un'auto in fiamme

Si indaga in Irpinia su un furto avvenuto nella notte nell'area industriale di Sturno. Ignoti hanno portato via un tir carico di birra, parcheggiato in una piazzola di sosta.

Dell'accaduto sono stati informati i carabinieri che hanno avviato le relative indagini. A fare la scoperta è stato stamane il proprietario del mezzo che ha subito allertato le forze dell'ordine. Sul posto i militari della stazione di Frigento.

Controlli sono stati subito estesi su tutto il territorio, tra la Baronia, la vicina Puglia e i'A16 Napoli - Baria ma senza alcun esito.

E sempre nella notte un'auto è stata incendiata a Montecalvo Irpino nei pressi del campo sportivo. Si indaga sulle cause e sulla matrice del gesto. Sul posto Vigili del Fuoco e Carabinieri. Non è la prima volta che in questa zona si verificano episodi analoghi.

Redazione Av