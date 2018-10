Futura ad Avellino: vele, digitale e studenti per la 3 giorni Da domani a venerdì tre giorni di eventi e laboratori

Impossibile non notarle. Vele nel cielo, strutture disseminate su un Corso che diventa crocevia di esperienze ed esperimenti che guardano al futuro. Protagonisti i giovanissimi di una tre giorni dedicata a turismo, futuro, sviluppo e digitale.

Il viaggio di Futura si ferma in Campania, in un’area crocevia con una tre giorni dedicata alle questioni del territorio di Avellino. Nei giorni 3-4-5 ottobre 2018 la città si animerà con esperienze provenienti dal territorio, integrate con contributi a livello nazionale su temi della didattica in chiave innovativa e digitale, nonché su tematiche cruciali per il territorio dell’avellinese.

Terr@dimezzo #FuturAvellino sarà tutto questo: workshop per docenti e studenti, scambio di esperienze virtuose e buone pratiche delle scuole del territorio, dibattiti, e hackathon

Il CIVIC HACK sarà una vera e propria maratona progettuale durante la quale studentesse e studenti, provenienti dalle Istituzioni Scolastiche del secondo ciclo della Provincia di Avellino, mentre Il “Soft Mobility Hack” si candida ad essere un momento di incontro e confronto per tutte le realtà scolastiche nazionali che hanno vissuto o stanno vivendo nei loro territori di appartenenza processi di ripristino e rigenerazione di linee ferroviarie turistiche, in grado di attrarre nuovo turismo

Terr@dimezzo sarà un’occasione unica per raccontare la Scuola digitale e le sue buone pratiche in chiave innovativa, rappresentando al contempo i simboli che caratterizzano e rafforzano l’identità del territorio.

Terr@dimezzo si articolerà in workshop, laboratori didattici, proiezioni, “vetrine tecnologiche”, musica e arte digitale.

Per tutta la comunità scolastica e la cittadinanza, sarà un'occasione unica per raccontare, approfondire e vivere i temi del Piano Nazionale per la Scuola Digitale #PNSD

Per partecipare alle attività formative è necessario registrarsi accedendo alle aree sotto elencate, registrandosi ai singoli workshop/conferenze. Ad altre iniziative si potrà invece accedere liberamente - come visitatore - fino ad esaurimento dei posti disponibili. Si ricorda ai docenti che frequenteranno i workshop di dotarsi del proprio device personale - computer portatile o tablet - per partecipare in modo attivo alle attività laboratoria Tutte le istituzioni scolastiche sono invitate a partecipare con una propria delegazione di studentesse e studenti, festeggiando con #FuturAvellino la Scuola Digitale nella propria città.