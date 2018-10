Dante Alighieri, parte La Scuola che vorrei Il laboratorio di Ciampi

Parte ufficialmente il Laboratorio di progettazione partecipata del Campus scolastico “Dante Alighieri” di Avellino. Domani mattina, infatti, il sindaco Vincenzo Ciampisottoscriverà la convenzione con l’Università di Salerno (Dipartimento di Scienze Umane, Filosofiche e della Formazione), con l’Istituto Comprensivo “Perna-Dante Alighieri” e l'Istituto comprensivo "V Circolo Didattico Statale "Giovanni Palatucci". Con la firma sarà sancita la collaborazione tra Comune, Università e scuola per l'attivazione dei laboratori di progettazione partecipata e delle altre forme di partecipazione, quali un concorso di idee “La scuola che vorrei …” e la compilazione di questionari, che porteranno alla definizione del progetto esecutivo dell'intervento di realizzazione del "Campus scolastico "Dante Alighieri". Le attività del Laboratorio di progettazione partecipata si svolgeranno principalmente presso le due sedi che attualmente ospitano l'Istituto comprensivo “Perna - Dante Alighieri”: quello di Valle e l'Istituto “Leonardo da Vinci. Specifiche attività saranno realizzate presso gli uffici del Comune di Avellino. “La partecipazione alla vita democratica della città è il faro che ispira la nostra amministrazione – sottolinea il sindaco -. Se poi la condivisione coinvolge scuole e studenti, siamo doppiamente soddisfatti. Inizia un percorso virtuoso che non terminerà. Per noi è soltanto il primo tassello di un processo di partecipazione che vedrà in campo giovani e meno giovani. Applicheremo la democrazia diretta in diversi settori”. La firma del protocollo d’intesa avverrà all’interno della sala stampa del Comune di Avellino, a partire dalle 10. Oltre al sindaco, ci saranno il vicesindaco Nando Picariello e gli assessori Carmine De Angelis (Fondi Europei), Rita Sciscio (Lavori Pubblici) e Michela Mancusi (Politiche Culturali).