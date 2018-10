Terminal autobus:ipotesi piazzale Stadio e Campetto Santa Rita Si decide in dieci giorni

di Simonetta Ieppariello

AAA nuovo terminal dei bus cercasi ad Avellino. Sfuma l’ipotesi di campo Genova, che secondo l’assessore De Marco, potrebbe diventare un semplice parcheggio dei bus e spunta l’idea di creare un termina nel piazzale del Partenio, sfrattando però, nei fatti, il mercato bisettimanale. Una idea destinata comunque a tramontare visti i costi di realizzazione di un sistema di sicurezza e viabilità a servizio necessario. 120mila gli euro stimati per creare marciapiedi e nuova segnaletica. Senza contare che sistemare il terminal nel piazzale renderebbe un vero e proprio inferno la viabilità in zona in concomitanza con partite di basket e calcio. L’idea possibile resta quella di Campetto Santa Rita, con però il problema della diversa indicazione di destinazione d’uso sul Puc.

Sarà presto presentata una relazione dettagliata dell’Azienda di trasporto, sui flussi di traffico delle varie direttrici cittadine a chiarire le idee sul da farsi.

Questa l’intesa raggiunta ieri, nel corso di un nuovo incontro svoltosi a Piazza del Popolo, tra gli assessori alla Mobilità e all’Urbanistica, Rosario De Marco e Rita Sciscio, l’amministratore unico dell’Air, Alberto De Sio, e il comandante della Polizia Municipale, Michele Arvonio: Un mese di tempo per completare l’operazione.

Dieci giorni per chiudere. I bus sicuramente dovranno lasciare piazza Kennedy che resterà comunque area di fermata.

«Stiamo ipotizzando anche uno stazionamento di 6-7 bus nell’area di via Pini esterna all’Autostazione – prosegue De Marco – A questo punto le aree sarebbero due. Non vogliamo creare disagi ai cittadini ma si deve intervenire per abbassare i livelli di pm 10 e subito.