Radioterapia, Villa Maria anticipa tutti. Lunedì si inaugura A Mirabella arriva il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca

di Gianni Vigoroso

E' la Casa di Cura Villa Maria di Mirabella Eclano a tagliare il traguardo della Radioterapia in Irpinia. Lunedì prossimo 8 ottobre è previsto il taglio del nastro nella Valle del Calore, alla presenza del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca.

A fare gli onori di casa il presidente del cda Villa Julie Domenico Covotta insieme a medici ed esperti a partire da Bruno Gridelli Excutive vice presidente Upmc international, Sergio Crispino presidente Aiop, Maria Morgante direttore generale Asl Avellino. Sarà presente il presidente della Provincia di Avellino Domenico Gambacorta.

L'inaugurazione del Centro di radioterapia ad alta specializzazione è previsto dopo il convegno in programma a partire dalle 10.30.

Villa Maria si presenta così: La sanità non si improvvisa e chi lo fa dal lontano 1955 ha alle spalle esperienza e professionalità. Tutto nasce dalla lungimiranza di un gruppo di professionisti che hanno l’obiettivo di garantire un servizio sanitario a questa zona dell’Irpinia che allora non aveva strutture pubbliche. Medici, o meglio, “coraggiosi visionari” con l’intuizione di ancorare al territorio persone che hanno come unica alternativa quella di farsi curare a chilometri di distanza. La presenza da sessant’anni sul territorio qualifica oggi la Clinica per alta competenza e per l'assistenza del malato in tutti i suoi bisogni, con l’obiettivo di garantire un'assistenza integrale non solo alla malattia ma anzitutto alla persona.



La Casa di Cura è autorizzata per 92 posti letto e accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale per 40 posti letto. Quattro i reparti presenti:

Chirurgia Generale: particolare attenzione alla chirurgia mini-invasiva nell’assoluta convinzione che la tecnica laparoscopica permetta al paziente un recupero brevissimo con minimo dolore.

Urologia: tecniche all’avanguardia soprattutto nell’ambito dell’urologia endoscopica che utilizza bisturi di ultimissima generazione e la tecnologia del “Laser a Luce Verde”.

Ortopedia: grande competenza su tutta la protesica e collaborazioni con esperti del trattamento mininvasivo del piede.

Oculistica: professionisti nella cura del segmento anteriore (Cataratta) e nel trattamento di quello posteriore (Vitrectomia).

Tra i servizi: Oncologia Medica, Radiologia con Tomografia computerizzata e Risonanza Magnetica ad alto campo, Endoscopia Digestiva ed Urologica, Terapia Sub-Intensiva.