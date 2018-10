Meningite Solofra. Individuato il ceppo."Importante vaccinare" La piccola è stabile al Cotugno

Restano stabili le condizioni di salute della bimba di sei anni di Solofra colpita da meningite. La prognosi resta riservata ma le sue condizioni sarebbero in lieve ripresa. I medici si riservano la prognosi. Completati gli esami di indagine sul sierotipo di meningococco. Si tratta del sierotipo Y.

«Un dato su cui riflettere e che avvalora l’importanza della somministrazione del vaccino tetravalente, che comprende i sierotipi C, Y, A e W - spiega il direttore del reparto malattie infettive del Cotugno di Napoli, Carlo Tascini -. Teniamo sotto controllo la piccina, le prossime ore saranno decisive per accertare le sue reali condizioni di salute, ma colgo l’occasione per invitare ancora una volta tutti i genitori a vaccinare i propri figli».

Il Meningococco (o Neisseria meningitidis) è un batterio che causa meningiti (infezioni delle membrane che avvolgono il cervello) e setticemie, gravi infezioni del sangue. Solo cinque tipi Meningococco (A, B, C, Y, W135) sono capaci di provocare malattia nell’uomo, anche se rimane sempre alto (approssimativamente il 30%) il numero delle infezioni segnalate per le quali non è disponibile conoscere lo specifico sierogruppo capsulare. La meningite B e la meningite C sono responsabili della maggior parte dei casi in Italia.