Iannace: "Ringrazio Fca per aver dato fiducia all'Irpinia" Il consigliere regionale campano elogia il management del gruppo

Sulla organi di stampa nazionale sono stati pubblicati gli investimenti del gruppo Fca (ex Fiat) in Italia. Il gruppo Fca guarda all’auto elettrica che sarà prodotta a Torino. Una piccola parte degli investimenti è destinata all’Irpinia. Infatti negli stabilimenti di Pratola Serra verranno prodotti i nuovi motori diesel Euro 6 “final”.

Voglio ringraziare il Management del gruppo Fca per aver dato fiducia all’Irpinia. Con queste scelte industriali si può

guardare al futuro con piu’ ottimismo. Le nuvole nere che si addensavano sullo stabilimento di Pratola Serra si possono lentamente diradare.

Ma questo non significa che il pericolo per il futuro sia scongiurato, dopo il 2022 i motori diesel potrebbero non essere

richiesti “perché il mercato cambia in fretta”. Siamo all’alba di nuove trasformazioni tecnologiche, l’auto connessa alla rete e a guida assistita non è piu’ un oggetto delle pagine dei fumetti, ma una autentica realtà.

Rimango dell’idea che occorre anticipare il futuro non inseguirlo, come spesso facciamo. E occorre effettuare una grande operazione di investimento culturale sulle giovani intelligenze ragazzi della Campania, per evitare di arrivare in ritardo all’appuntamento del 2022.

