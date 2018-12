400 mila persone colpite da diabete in Campania E' un bollettino che fa paura. L'Asl di Avellino inaugura una struttura pubblica a Lioni

di Gianni Vigoroso

443 milioni di diabetici nel mondo e una malattia purtroppo in continua espansione. Cattive abitudine alimentari, sovrappeso e obesità le principali cause. Nel 2025 si stima addirittura un innalzamento delle persone affette da questa patologia pari a 700 milioni. Da qui la necessità di non abbassare minimamente la guardia e di alzare il livello di attenzione.

Una buona notizia arriva da Lioni, nel cuore delle aree interne dove l’Asl di Avellino, grazie alla gestione intelligente ed oculata del direttore generale Maria Morgante ha inteso inaugurare un centro diabetologico territoriale pubblico all’avanguardia.

"E' un ulteriore passo in avanti - afferma Morgante - e parliamo di una struttura pubblica che rientra nel piano dei fabbisogni della Regione Campania, nel quale sono previsti quattro centri diabetologici. Attualmente tre sono già operativi presso strutture private accreditate e noi rappresentiamo la quarta unità. E' un momento per noi di grande soddisfazione. Il nostro obiettivo è quello di creare un'assistenza efficiente, efficace ed appropriata."

Così il presidente del consiglio regionale della Campania Rosa D'Amelio che ha portato i saluti del governatore Vincenzo De Luca: "I dati riguardanti il diabete ci restituiscono purtroppo un quadro drammatico. Non a caso il presidente De Luca ha previsto per ogni centomila abitanti una struttura del genere. Questo di Lioni, sarà al servizio dell'intero distretto. In Campania questa malattia colpisce 400.000 persone. Tutto questo va naturalmente in direzione positiva con il grande lavoro che sta facendo l'Asl a vantaggio delle aree interne. Oggi questo centro, è dotato di tutte le specialistiche che la legge prevede."

Soddisfazione è stata espressa da Vincenzo Alaia, vice presidente V commissione e Maurizio Petracca, presidente VIII commissione della Regione Campania presenti all'inaugurazione.

"L'apertura di questa struttura è l'ennesima riprova che le aree interne, stanno vivendo una primavera nel senso positivo. Su questo comparto si sta facendo davvero un ottimo lavoro. Le inaugurazioni di questi mesi sono una testimonianza a partire dal riconoscimento del Dea di primo livello ad Ariano Irpino, frutto di un eccellente lavoro fatto in Regione Campania in particolare dal commissario De Luca anche se ci sono forze politiche che vogliono prendersi meriti non loro. Le vicende sanitarie sia ben chiaro, sono di competenza della Regione. Il dato più importante è questo, rispetto a qualche anno fa, quando la prospettiva era quella di chiusura delle strutture ospedaliere e sanitarie, oggi invece c'è una inversione di trend totale rispetto al passato che sta portando i suoi frutti sul territorio.