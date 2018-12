Malattie respiratorie, visite mediche gratuite nel Serinese La giornata di prevenzione il 15 dicembre nei locali della parrocchia di Sala di Serino

Lo slogan del gruppo è significativo: “Prevenire è meglio che curare”. Ed è questo l'obiettivo ancora una volta alla base della nuova giornata di prevenzione medica organizzata nel Serinese. L'appuntamento è per sabato 15 dicembre presso i locali della parrocchia di Sala di Serino. Attenzione puntata stavolta sulle malattie respiratorie. Protagonista dei controlli medici sarà un affermato specialista, il dottore Angelo Canora, che svolge la sua professione di pneumologo presso la clinica Montevergine di Mercogliano. Le visite saranno come sempre gratuite e si svolgeranno dalle 9 alle 13. A curare l'organizzazione sarà l'infermiere Salvatore De Feo, che continua con grande passione a dedicarsi dei problemi della comunità Serinese. Con lui a coordinare lo svolgimento dlele visite tutto il gruppo di volontari da sempre impegnati nella prevenzione nella Valle del Sabato. “Sarà anche l'occasione – preannuncia l'infermiere De Feo per augurare a tutta la comunità un Santo Natale e un buon 2019”. De Feo ha anche preannunciato che sono in programma altre giornate di prevenzione con visite mediche gratuite per il prossimo anno.