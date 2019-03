Amdos. "Io salva grazie alla prevenzione e al mio bambino" La storia di Virginia De Angelis, vicepresidente Amdos Mercogliano

Giovanissima e coraggiosa. Sorriso aperto e occhi puntati sulla vita. Virginia De Angelis è la vicepresidente dell'Amdos Mercogliano. Anche lei ci racconta la sua storia fatta di un prima e di un dopo, della volontà benefica di superare il suo dolore dando forza ad altre persone malate. Lei, aveva scoperto a trent'anni di essersi ammalata. "Ma la prevenzione mi ha salvato la vita, ho scoperto in tempo il mio male e sono riuscita ad operarmi e curarmi in tempo".

Una storia come tante, ma che apre il cuore di tutti alla speranza. Quello che le donne Amdos e Amos riescono a fare insieme è portate l'onda lunga della prevenzione in paesi lontanissimi. Si impegnano fino allo stremo per quanto accaduto a loro non accada ad altre. Sofferenza presa, impugnata e convertita in energia e forza di speranza. Questo sono le donne guidate dal dottore Carlo Iannace che venerdì si metteranno in marcia per promuove la forza della prevenzione e il no alla violenza di genere. "Io sono l'esempio vivente che la prevenzione ti salva la vita - racconta Virginia -. Ho scoperto il cancro grazie al mio bambino. Giocando con lui, mi ha fatto sentire un dolore strano. In una visita della prevenzione ho scoperto il mio problema. Grazie ad altre donne volontarie mi sono sentita al sicuro e non sola contro il cancro. E oggi vado incontro ad altre donne per non farle sentire sole e pfar sentire loro il dono grande della vicinanza, quel calore unico che non ti fa sentire disperata e senza speranza nel momento più difficile della tua vita".