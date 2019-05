Cani in galleria, code e caos sul Raccordo a Serino Grossi meticci continuano a spostarsi sulla carreggiata in direzione Avellino

Cani in galleria a Solofra, paura sul raccordo. Due grossi meticci continuano a transitare sulla carreggiata in direzione Avellino. Un grosso pericolo per chi marcia sul Raccordo. Sul posto sono intervenuti subito gli agenti della Polstrada coadiuvati dall’Anas che hanno provveduto a rallentare il transito delle auto per evitare rischi per animali e persone in transito. Si tratta di due grossi cani, uno in particolare di colore scuro che sono improvvisamente apparsi sulla carreggiata creando un grosso rischio. Gli animali continuano a spostarsi tra la prima parte della galleria e l’immediata uscita. E’ atteso il personale dell’Asl dedicato agli animali per poter definitivamente allontanare gli animali. Gli agenti della Polstrada stanno continuando a disciplinare il traffico, garantendo sicurezza. Intanto sotto la galleria si è creata una lunga coda d’auto. Tutto dovuto ai provvedimenti precauzionali imposti dal caso.