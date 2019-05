Gran Gala di Italia Top Model International Contest L'evento a Mercogliano sabato 11 maggio

Un Talent show interamente dedicato alla moda, modelle provenienti da tutta la regione si contenderanno i vari titoli per accedere alla finale regionale di Miss Mondo e alle prefinali nazionali di Top Model of the World Italy e Miss IntercontinentalItaly.

Il Format sarà un forte catalizzatore di pubblico e consensi, avrà un grande appeal mediatico perché proporrà bellezza, giovinezza, intrattenimento, prestigio, mondanità, stimolazione dell’immaginario, emozioni.

In passerella si potranno ammirare le partecipanti sfilare avvolte in uno splendido mondo pieno di stoffe preziose.

Per il suo 25esimo anniversario, l’Atelier Gedy Martone, di Avellino, punta di diamante della nostra provincia, ha infatti scelto di vestire le ragazze con la nuova collezione di abiti da sposa.

La giuria d’onore sarà presieduta dal presidente di Casartigiani Antonio Cipriano. Tra gli ospiti della serata la cantante Amelia Russo che intratterrà il pubblico con la sua meravigliosa voce.

Il Trucco sarà curato come sempre dalla bravissima Make upartist Genny Perla. Presenteranno la serata Barbara Ciarcia e Silvia Bianculli. Sponsor ufficiali della serata: Casartigiani (Avellino), Green Park Hotel, Reset S.r.l.,Studio Fiore, Meridiana Costruzioni S.r.l., Antica Quercia – Ristorante Pizzeria, Studio Odontoiatrico Vaiano, Cdm Istituto di Vigilanza.