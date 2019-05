Cura tumori, Bianchi cittadino onorario di Mercogliano Al manager del Pascale l'importante riconoscimento

L’Irpinia riconosce al manager dell’Istituto dei tumori di Napoli, Attilio Bianchi, la cittadinanza onoraria di Mercogliano, sede del Crom, il centro di ricerca avanzata del polo oncologico più grande del Mezzogiorno. Il riconoscimento al direttore generale da parte del sindaco del comune irpino, Massimiliano Carullo, è avvenuto alla presenza delle delegazioni dei centri oncologici di Singapore, Russia, Cile e Colombia, invitati a Napoli per prendere parte a una serie di eventi promossi in occasione del 160simo anniversario della nascita del senatore Giovanni Pascale, fondatore dell’Istituto. La cittadinanza onoraria è stata assegnata, come si legge nella nota del primo cittadino di Mercogliano per .

Per il manager del Pascale un commosso ringraziamento .