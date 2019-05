Mercurio nel Sabato, divieto di utilizzo delle acque a Pratola L'ordinanza del sindaco Emanuele Aufiero

Il Sindaco di Pratola Serra, Emanuele Aufiero, ha firmato un’ordinanza con la quale vieta il prelievo e l’utilizzo a qualsiasi scopo, anche irriguo e zootecnico, delle acque del fiume Sabato.

Il provvedimento emanato questa mattina dal primo cittadino si è reso necessario dopo che il Dipartimento di Avellino dell’Agenzia Regionale di protezione ambientale della Campania (Arpac) ha trasmesso gli esiti delle attività di campionamento delle acque del fiume Sabato effettuati lo scorso 9 Aprile in località Ponte Sabato, e confermati in data 8 Maggio nella comunicazione del 20/05/2019, che hanno evidenziato la presenza di mercurio in concentrazione tre volte superiore a quella massima ammissibile (0,2 picogrammi/litro vs 0,07 pg/l) e ritenuta nociva dall’Asl di Avellino.

L’ordinanza del Sindaco è già entrata in vigore ai fini di tutelare la pubblica e privata incolumità e resterà tale fino a quando non sarà revocata con un analogo provvedimento che sarà emanato appena la concentrazione di mercurio tornerà inferiore a quella massima ammissibile, rimanendo in attesa di ulteriori referti analitici dell’Arpac.