The Voice, Carmen la 16enne irpina che ha stregato D'Alessio La ragazza di Borgo di Montoro ha conquistato pubblico e coach. L'Irpinia tifa per lei

Giovanissima, grintosa e talentuosa Carmen Pierri di Montoro, in provincia di Avellino ha incantato pubblico e giuria di The Voice, il talent in onda su Rai Due condotto da Simona Ventura. La giovanissima cantante di Montoro è stata una delle sorprese più belle della terza blind audition del format con una bellissima interpretazione della canzone “Fa che non sia mai” che ha conquistato Gigi D’Alessio e anche Elettra Lamborghini. Ma la montorese Carmen Pierri ha scelto il cantante napoletano più famoso per continuare la sua avventura. La giovanissima Carmen di Borgo Montoro è stata una delle sorprese di questa edizione della trasmissione.

Quattro i coach, Gigi D’Alessio, Elettra Lamborghini, Morgan e Gué Pequeno, dodici di questi sono stati selezionati per fare parte di un quattro team.

Carmen Pierri, 16 anni, studentessa nata a Salerno ma che vive a Monto giovane cantante ha letteralmente conquistato tutti con la sua bellissima voce nel serata delle blind auditions, modalità con la quale i quattro giudici devono scegli componenti dei loro team senza poterli osservare: semplicemente sentendoli cantare.

Voce delicata, timbro unico, e intensità strepitosa nell’interpretare la canzone non semplice le hanno assicurato applausi e apprezzamenti.

Sul suo profilo Instagram, Carmen ha espresso tutta la sua gioia per questo primo “Che emozione cantare su un palco così. Mi mancano le parole. Ringrazio tutti, da all’ultimo: tutti coloro che hanno creduto in me e nel mio posto a The Voice of Italia. Vi voglio tanto bene, sono ancora emozionata. Ora però grinta, e spacchiamo il palco!

Ma ci sono altri talenti campani sul palco. Cinque per la precisione. Tra questi Francesco Da Vinci, figlio dell’artista partenopeo Sal, che ha portato ai coach un suo inedito «L’ammor fa paura», con uno stile che ricorda un po’ quello di Liberato e un testo semplice e accattivante. A volerlo nel proprio team Elettra Lamborghini e Guè (gli unici due che ancora non avevano completato la squadra), ma, il giovane artista classe ‘93 è stato apprezzato da tutti i giudici, Gigi D’Alessio compreso, che ha raccontato della lunga conoscenza con il figlio d’arte. Alla fine, il giovane talento è finito nel team del re del rap Gue Pequeno, concludendo ufficialmente la sezione dedicata alle Blind.

Le altre voci ad essere state selezionate e a passare alla seconda fase sono: Domenico Iervolino, 21enne studente di Ottaviano (Napoli) e cantautore che ha conquistato il giudice con una canzone inedita, “La solita musica” durante la terza puntata delle audizioni nel team di Gigi che, nel corso dell’audizione, aveva chiesto al ragazzo anche un’esibizione extra: una canzone classica napoletana.

E poi Andrea Settembre, 17enne di Napoli conteso tra D’Alessio e Gue Pequeno, ma, alla fine, la scelta dell’artista è ricaduta sull’esperienza tutta melodica del “maestro” partenopeo.

Nel team di Elettra, invece, è finita Greta Giordano, 18enne di Pignataro Maggiore (Caserta)