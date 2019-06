The Voice Italy, l'irpina Carmen Pierri in finale Giovane e bellissima, talentuosa e piena di energia è pronta per la sfida

Sedici anni. Giovanissima e grintosa. Talento da vendere e una sfida da affrontare. L’irpina Carmen Pierri è riuscita a conquistare uno dei quattro posti disponibili per la finale di The voice of Italy, che andrà in onda giovedì prossimo in prima serata su Rai 2. Lei è in lizza con Miriam Ayaba del team di Elettra Lamborghini, Dominique Chillé Diouf della scuderia di Morgan e Brenda Carolina Lawrence del team di Guè Pequeno. La sedicenne a conquistato tutti, a partire da Gigi D’Alessio, uno dei giudici di questa edizione che l’ha voluta fortemente nel suo team, ed ha sbaragliato la concorrenza, conquistando uno dei quattro posti disponibili per la finale che andrà in onda Martedì 4 Giugno alle ore 21:20 in diretta su Raidue. Vive a Montoro assieme ai genitori, già a 6 anni partecipava ai concorsi musicali di paese, facendosi notare per le straordinarie capacità vocali e il suo personalissimo modo di interpretare ogni brano. Il suo mito indiscusso è Amy Winehouse. Carmen è sostenuta da tutta la provincia. Nonostante la sua grande passione per il canto, Carmen Pierri nutre il sogno di diventare medico.