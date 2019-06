E' morto D'Alise, campione taekwondo. Anche l'Irpinia piange Aveva 49 anni. Ha perso la sua battaglia contro il cancro. I ricordi di amici e atleti

Lutto nel mondo dello sport italiano: s'è spento all'età di 49 anni il maestro di arti marziali Domenico D’Alise. Già vicecampione del mondo nel 1989 e medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Barcellona del 1992, D'Alise non è riuscito a vincere la sua battaglia contro il cancro.

I messaggi di cordoglio corrono rapidi per ricordare l'uomo e l'atleta. Tanti club, associazioni e protagonisti del mondo dello sport ricordano D'Alise, esempio di sportivo autentico, cultore di una disciplina così impegnativa e affascinante.

"L'Asd Taekwondo Avellino si stringe intorno alla famiglia D'Alise per la scomparsa del Maestro Domenico portato via da un brutto male contro cui combatteva da diversi mesi. Ci lascia una delle persone che ha dato di più al Taekwondo Campano e a quello Italiano sia da atleta, sia come Uomo che come Maestro.

Sentite condoglianze da parte di tutti noi ai suoi cari e ai suoi allievi. Riposa in pace Amico Mio". Questo il essaggio di Alfonso Iuliano a ricordo di un uomo vero, un campione nobile e unico.

Tanti altri i messaggi. Ne riportiamo alcuni per ricordare come e quanto fosse amato e stimato D'Alise.

"Il Volley Casoria si unisce al dolore per la scomparsa del Maestro di Taekwondo Domenico D’Alise, vero fuoriclasse di vita e di sport, che tanto lustro ha dato alla città di Casoria.

Rimarrà per noi un punto di riferimento per la diffusione della cultura sportiva. Riposa in pace campione".

"La Fita, in persona del suo Presidente Angelo Cito, della dirigenza e di tutto lo staff, si unisce al dolore della famiglia D'Alise.I funerali si sono svolti oggi pomeriggio nella chiesa di San Giustino. Via Calvanese 80026, Casoria. Il Taekwondo perde uno dei suoi protagonisti più illustri, Domenico D'Alise, i suoi risultati sportivi hanno dato lustro all’Italia intera. Un Maestro che con la sua professionalità e infinita passione ha trasmesso a migliaia di atleti il suo sapere. Io personalmente perdo un amico vero e prezioso! Alla moglie Incoronata, ai figli Mario e Anna e a tutti i suoi cari, vanno le più sentite condoglianze di tutta la FITA. Riposa in pace caro Mimmo, carissimo Amico.".